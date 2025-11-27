Bakanlık tarafından açıklanan proje paketi, kentin hem merkezinde hem de ilçelerinde spor tesislerinin modernize edilmesini ve yeni alanların kazandırılmasını hedefliyor.

Stadyum Kapasiteleri Artırılacak

Adıyaman Şehir Stadı'nın kapasitesinin 10 bin seyirciden 12 bin 500'e çıkarılması planlanıyor. Kahta İlçe Stadı'nın kapasitesi ise 5 binden 6 bin 700'e yükseltilecek. Projelerin, bölgedeki spor kulüplerinin ve taraftarların ihtiyaçlarına cevap vermesi amaçlanıyor.

İndere'ye Gençlik Merkezi Kurulacak

Kentte hızla büyüyen yaşam alanlarından biri olan İndere Bölgesi'ne kapsamlı bir Gençlik Merkezi yapılacak. Merkezin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler için çok amaçlı olarak tasarlanacağı bildirildi.

Olimpik Yüzme Havuzu ve SEM İçin Olumlu Adım

Adıyaman'a Olimpik Yüzme Havuzu ile Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) kazandırılması için Gençlik ve Spor Bakanı Bak'ın olumlu yaklaşım gösterdiği ifade edildi. Projenin, özellikle yüzme ve performans sporları alanında kente önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Altınşehir Mahallesi'ne Yeni Spor Salonu

Adıyaman Altınşehir Mahallesi'ne spor kulüplerinin ve mahalle sakinlerinin kullanabileceği yeni bir spor salonu yapılacak. Salonun amatör spor branşlarına yönelik önemli bir ihtiyacı karşılaması hedefleniyor.

Merkeze Yarı Olimpik Havuz ve Sentetik Saha

Adıyaman merkezine yeni bir yarı olimpik yüzme havuzu ile sentetik çim saha kazandırılacak. Her iki tesisin de hem gençlere hem de lisanslı sporculara yönelik kullanım imkânı sunması planlanıyor.

Gazihan Dede Su Sporları Merkezi'ne Kamp Alanı

Mevcut Gazihan Dede Su Sporları Merkezi'nin kapasitesi genişletilerek doğa sporları için yeni bir kamp alanı oluşturulacak. Projenin, bölgenin alternatif spor turizmine katkı vermesi amaçlanıyor.

Gölbaşı'na Spor Kompleksi

Gölbaşı ilçesine yeni bir spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak. Ayrıca Gölbaşı Kamp Alanları'nın onay süreçlerinin tamamlandığı, projenin kısa sürede hayata geçirileceği belirtildi.

'Hayırlı Olsun' Mesajı

Projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan yetkililer, yapılacak yatırım paketinin Adıyaman'ın spor altyapısını güçlendireceğini, gençlerin daha modern tesislerde spor yapma imkânına kavuşacağını belirtti. Yatırımların Adıyaman'a ve spor camiasına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak : PERRE