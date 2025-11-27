'Yanan Ormanlarımızı Yüreğimiz Yanarak İzledik'

Gölbaşı ADD Şube Başkanı Kenan Özdemir, 2025 yılı boyunca birçok bölgede yaşanan büyük orman yangınlarının toplumda derin üzüntü yarattığını belirterek, 'İbrahim Peygamber'in ateşine su taşıyan karıncalar misali bizler de katkı sunmak istedik.' dedi.

Dernek üyeleriyle birlikte Maltepe Köyü arka bölgesinde küçük bir araziye çam fidanı diktiklerini ifade eden Özdemir, etkinliğin hem doğaya katkı hem de farkındalık oluşturma amacı taşıdığını söyledi.

Belediye ve Orman Şefliğinden Destek

Özdemir, fidan dikim etkinliğinde Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın yanı sıra Gölbaşı Orman Şefliği'nin katkı ve desteklerinin kendilerini güçlendirdiğini vurguladı.

'Bu anlamda Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a, Gölbaşı Orman Şefliği'ne ve fidan dikiminde iş gücü ve destek veren tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE