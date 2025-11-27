Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Uğurlu Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde 8 Kasım tarihinde meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, park halindeki pamuk biçerdöveri gece saatlerinde hırsızların hedefi oldu. Sanayi sitesine gelen kişiler, biçerdöverden yaklaşık 1 milyon TL değerindeki parçaları alarak kayıplara karıştı. Sabah dükkanını açmaya gelen esnaflar, aracın kapaklarının açık olduğunu görünce durumu şüpheli buldu. Biçerdöverin yanına giden esnaf, aracın önemli parçalarının yerinde olmadığını fark etti.

Durum üzerine jandarma ve araç sahipleri Ş.D. ile M.D. haberdar edildi. Olay yerine gelen Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri detaylı inceleme başlattı.

Hırsızlık olayının yaşandığı bölgede çok sayıda güvenlik kamerasının bulunduğu, ancak hiçbirinin aktif olmadığı iddia edildi. Olayın üzerinden geçen sürede hırsızlar yakalanamadı. Araç sahipleri, yetkililerden şüphelilerin bir an önce bulunmasını talep etti.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak : PERRE