Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak, toplulaştırma projelerini hızlandırmak ve sürdürülebilir su yönetimini güçlendirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Adıyaman'da yürütülen Atatürk Baraj Gölü Bebek-1 Pompaj Sulaması Projesi, bölge tarımına yeni bir ivme kazandıracak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin verimli arazilerinin Fırat'ın sularına kavuşması için çalıştıklarını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projenin Adıyamanlı çiftçilerin sulama suyu sorununa kalıcı çözüm sunacağını ifade etti. Balta, 'Geçmişte afetlere neden olan Fırat Nehri, bugün yaptığımız yatırımlarla bereketin adı haline geliyor' dedi.

Kuraklığın küresel bir sorun haline geldiğine dikkat çeken Balta, modern basınçlı sulama şebekelerinin suyun etkin kullanımında kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, 'Su kaynaklarımızı sürdürülebilir şekilde yönetmek, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur. Bu nedenle ülkemizin dört bir yanında modern sulama sistemlerini hayata geçirerek suyun her damlasına sahip çıkıyoruz' ifadelerini kullandı.

Balta, projenin bölge tarımını güçlendireceğini belirterek, 'Sulu tarımla birlikte ürün çeşitliliği artacak, yılda birden fazla ürün alma imkânı doğacak. Projemiz tamamlandığında 2025 yılı verilerine göre yıllık yaklaşık 60 milyon TL milli gelir artışı sağlayacak. Adıyaman'a şimdiden hayırlı olsun' dedi.

Proje kapsamında Atatürk Baraj Gölü'nden alınacak su, 15 bin 600 metre uzunluğundaki kapalı sistem sulama hattıyla toplam 5 bin 860 dekar tarım arazisine iletilecek.

