Adıyaman'da bağımlılıkla mücadelede önemli bir adım daha atıldı. Adıyaman Vali Yardımcısı Emine Karataş Yıldız başkanlığında düzenlenen 'Bağımlılığı Önlemeye Yönelik Vaka Değerlendirme Toplantısı', Adıyaman Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.Toplantıya, Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediye Başkanlığı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Emine Karataş Yıldız, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bir kurumun değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirterek kurumlar arası iş birliğinin önemini vurguladı. Yıldız, 'Bağımlılıkla mücadelede etkin sonuçlar alabilmek için tüm paydaşlarımızla koordineli bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Her kurumun bu mücadelede önemli bir rolü ve sorumluluğu var' ifadelerini kullandı.

Toplantıda, kent genelinde bağımlılıkla mücadele kapsamında bugüne kadar yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Kurum temsilcileri, kendi alanlarında gerçekleştirdikleri faaliyetleri, karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini paylaştı. Özellikle gençler arasında artan madde bağımlılığına karşı atılabilecek adımlar, rehabilitasyon süreçleri ve toplumsal farkındalık faaliyetleri ele alındı.

Toplantı sonunda, bağımlılıkla mücadelede daha etkili sonuçlar elde edilmesi amacıyla kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yaygınlaştırılması, risk altındaki bireylerin tespiti ve takibine yönelik ortak veri paylaşımının artırılması yönünde kararlar alındı.

Adıyaman Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen bu tür toplantıların periyodik olarak devam edeceği ve alınan kararların sahada etkin şekilde uygulanacağı bildirildi.

Kaynak : PERRE