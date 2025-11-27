AK Parti Adıyaman Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında Adıyaman'ın tarımsal kalkınması açısından büyük önem taşıyan Koçali, Çat ve Çetintepe barajları hakkında Bakan İbrahim Yumaklı'ya sorular yöneltti. Milletvekili Kurt, Koçali Barajı ile ilgili deprem raporunun tamamlandığını ve imalat sürecinin yeniden başlatılması gerektiğini belirterek, Çat Barajı'ndan su aktarımı ve Çetintepe Barajı'nın sulama kanalları ile ilgili takvimi sordu.

Milletvekili Kurt, Koçali Barajı için artık somut adımlara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak şu soruları yöneltti:

'Sayın Bakanım, Koçali Barajı'yla ilgili deprem raporu tamamlandı ve yeniden imalat sürecine geçilmesi gerekiyor. Bununla ilgili ne gibi çalışmalar yapılıyor? Koçali Barajı'nın ne zaman tamamlanması mümkün olacak? Çat Barajı'ndan Çelikhan köylerine su aktarımına yönelik kanallar ve tüneller ne zaman bitecek? Ayrıca Çetintepe Barajı'nın sulama kanallarını ne zaman yapabiliriz?'

Bakan Yumaklı'dan net açıklama: 'Koçali dünya literatürüne giren bir zemin problemiydi'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milletvekili Kurt'un sorularına kapsamlı bir cevap verdi. Koçali Barajı'ndaki durdurma kararının hayati bir gerekçeye dayandığını belirten Bakan Yumaklı, 'Koçali Barajı dünya literatürüne giren bir zemin probleminden dolayı durduruldu. İyi ki de öyle olmuş; aksi halde daha büyük bir problem yaşanabilirdi. Deprem sonrası projeler revize edildi, tıpkı Melen'deki gibi. Tüm çalışmalar tamamlandı. Yüklenici firmaya başladıklarına dair talimat verildi ve çalışmalar başladı' ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, Adıyaman'da hem saha ziyaretinde hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem konutları teslim töreninde bu sürecin açıkça anlatıldığını hatırlatarak, 'Koçali Barajı'nı sulamalarıyla birlikte 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz' dedi.

Adıyaman'ın Su ve Tarım Altyapısına Büyük Katkı Sağlayacak

Milletvekili Kurt, barajların tamamlanmasıyla birlikte Adıyaman tarımının verimlilik, ürün çeşitliliği ve sulama imkanları açısından büyük bir dönüşüm yaşayacağını belirtti.

