Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, Perre Haber Ajansı'nı ziyaret ederek basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ziyaret sırasında partisinin önümüzdeki programlara ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Alsan, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun 13 Aralık Cumartesi günü Adıyaman programıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

'Halk Buluşmamız ve İl Binamızın Açılışı Gerçekleşecek'

Başkan Alsan, 13 Aralık 2025 tarihinde Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun Adıyaman'a geleceğini aktararak, 'Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu 13 Aralık Cumartesi günü Adıyaman'a teşrif edecekler. Bu vesileyle basın emekçilerimizi, Basın Sitemizi ziyaret ederek onları hem programımıza davet ediyoruz hem de çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz. 13 Aralık Cumartesi günü, inşallah biz teşkilat olarak hazırız, memleket hazır, meydanlar hazır. Genel Başkanımızı büyük bir coşkuyla Adıyaman'da karşılayacağız, Adıyaman'da ağırlayacağız. Güzel bir program olmasını bekliyoruz' dedi.

'Tüm Halkımızı Programımıza Bekliyoruz'

Başkan Alsan, program detaylarını da paylaşarak, 'Saat 13.00'te Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda halk buluşmamız gerçekleşecek. Ardından saat 16.30'da Ziraat Odası karşısındaki eski Hükümet Binası yanında il binamızın açılışını yapacağız. Bütün Adıyaman halkımızı hem halk buluşmamıza hem de il binamızın açılışına bekliyoruz. Gelsinler, Adıyaman'ın umudunu hep beraber yeşertelim istiyoruz' ifadelerini kullandı.

