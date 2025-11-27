AK Parti Adıyaman Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmelerinde Adıyaman'ın ulaşım projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Milletvekili Kurt, il genelinde demiryolu çalışmalarının tamamlandığını belirterek, 'Adıyaman'ın 55 kilometrelik konvansiyonel demir yolu hattının tamamı yenilendi ve modernize edildi' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adıyaman'daki Müjdesi

Milletvekili Kurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Adıyaman'da yaptığı açıklamayı hatırlatarak, 'Sayın Cumhurbaşkanımız Cumartesi günü Adıyaman'da bir müjde verdi. Adıyaman il merkezi ve Kahta ilçesini ulusal demir yolu ağına bağlayacak 93 kilometrelik Gölbaşı-Adıyaman-Kahta hızlı demir yolu proje çalışmaları tamamlandı' dedi. Bu hızlı tren hattının bir an önce yatırım programına alınmasının şehre büyük avantaj sağlayacağını vurgulayan Milletvekili Kurt, 'Projenin yatırım programına alınması Adıyaman'ın ulaşımda yeni bir döneme girmesine imkân tanıyacaktır' ifadelerini kullandı.

'2025'te 366 Bin Yolcu Adıyaman'dan Uçtu'

Adıyaman Havalimanı'nın yoğun kullanıldığına dikkat çeken Milletvekili Kurt, '2025 yılında 366 bin yolcu taşınmış durumda. Haftanın yedi günü uçuşlarımız devam ediyor' dedi.

'Adıyaman-İzmir ve Adıyaman-Antalya Uçuşları Başlatılmalı'

Hava ulaşımında yeni taleplerini Bakanlık nezdinde ilettiğini belirten Milletvekili Kurt, 'Sayın Bakanım, özellikle Adıyaman-İzmir ve Adıyaman-Antalya direkt uçuşlarının başlatılmasını talep ediyoruz. AJet veya özel hava yolu şirketlerinin bu iki hatta sefer düzenlemesi büyük bir ihtiyaçtır. Adıyaman'ın İzmir ve Antalya'ya doğrudan ulaşımı şehrimize önemli bir avantaj sağlayacaktır' diye konuştu.

Milletvekili Kurt'tan Bakanlığa Teşekkür Mesajı

Milletvekili Kurt açıklamasının devamında, 'Bakanlığınızın Adıyaman'a bugüne kadar verdiği tüm destekler için teşekkür ediyoruz. Bütçenizin milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE