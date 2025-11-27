Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yıllardır devam eden doğalgaz sorunu yeniden gündeme geldi. İlçede doğalgazın halaboru hattı yerine tankerlerle taşınarak sağlanması, özellikle kış aylarında yaşanan kesintiler nedeniyle tepkilere yol açıyor.

Çelikhan'da uygulanan taşımalı doğalgaz sistemi, altyapı bulunmayan bazı yerleşim yerleri için geçici bir çözüm olarak biliniyor. Ancak geçen kış kötü hava şartları nedeniyle tanker sevkiyatının gecikmesi sonucu yaşanan uzun süreli kesintiler, ilçe halkını zor durumda bırakmıştı. Dağıtım şirketinin, 'Tanker yolları kapalı, yol açılınca gaz gelecek' açıklaması ilçede tepki toplamış, sistemin kırılganlığı bir kez daha tartışma konusu olmuştu.

Zorlu coğrafya ve düşük nüfus, hattı geciktiriyor

Uzmanlar, Çelikhan'a kalıcı doğalgaz boru hattı çekilmemesinin arkasında dağlık arazi yapısı ve düşük nüfus yoğunluğunun bulunduğunu belirtiyor. Zorlu coğrafya altyapı maliyetlerini artırırken, nüfusun az olması yatırımın geri dönüş süresini uzatıyor. Türkiye'de doğal gaz altyapısı yatırımlarının genellikle tüketim potansiyeli yüksek bölgelere öncelik verdiği, küçük ilçelerin ise ikinci aşamada değerlendirildiği ifade ediliyor.

Halk kalıcı çözüm bekliyor

İlçe sakinleri, taşımalı sistemin sürekli kesintilere açık olduğunu belirterek kalıcı bir boru hattı talep ediyor. Vatandaşlar, mevcut yöntemin ilçenin uzun vadeli enerji ihtiyacını karşılamadığını ve her kış benzer sorunların yaşandığını dile getiriyor.

Resmi takvim açıklanmadı

Yetkililerden doğalgaz boru hattına ilişkin somut bir adım ya da takvim açıklanmış değil. İlçe halkı, yatırımın bir an önce planlanmasını ve Çelikhan'ın enerji güvenliğinin kalıcı şekilde sağlanmasını istiyor.

Kaynak : PERRE