Hong Kong'un Tai Po bölgesinde dün öğle saatlerinde 1900'den fazla dairenin bulunduğu dev konut sitesinde başlayan yangında ölü sayısı 55'e yükseldi. Yerel itfaiye biriminden yapılan açıklamada, 4 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen sitede alevlerin sardığı 7 apartmandan 3'ünün kontrol altına alındığı, 4 binada ise yangının sürdüğü bildirildi. Yetkililer, 279 kişiden hâlâ haber alınamadığını aktardı.

Yangının, binalarda devam eden tadilat çalışmaları için dış cepheye kurulan bambu iskeleler ve pencerelerin kaplandığı plastik köpük malzeme nedeniyle hızla yayıldığı belirtildi. South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, alevlerin kısa sürede büyümesi, bölgedeki yoğun duman ve yüksek ısı yüzünden çok sayıda kişi mahsur kaldı.

3 şüpheli gözaltında

Polis, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tadilattan sorumlu inşaat şirketinin iki müdürü ile danışman mühendisin 'taksirle adam öldürme' şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı. Polis Başmüfettişi Eileen Chung Lai-yee, şirket yetkililerinin ağır ihmalinin yangının hızla yayılmasına ve yüksek can kaybına yol açtığına dair güçlü bulgular bulunduğunu kaydetti.

Güvenlik Bakanı Chris Tang ise ilk bulguların, bina duvarlarını kaplayan plastik köpük izolasyonun yangının olağan dışı şekilde yayılmasına sebep olduğunu gösterdiğini belirtti.

5. seviye alarm - 17 yıl sonra ilk kez

Kentte yangınların şiddetine göre kullanılan beş kademeli alarm sisteminde, 17 yıl sonra ilk kez en yüksek seviye olan 5. alarm verildi. Çevrede bulunan iki sitede tahliye işlemleri yapılırken, 900'e yakın kişinin kurulan sekiz geçici barınağa yerleştirildiği açıklandı.

Olay bölgesine 140'tan fazla yangın söndürme aracı ile 800'ün üzerinde sağlık ve itfaiye personeli sevk edildi. Ulaştırma Bakanlığı, yangın nedeniyle çevredeki bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Pekin'den destek talimatı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, hayatını kaybedenler için Hong Kong hükümetine başsağlığı diledi ve Pekin'in Hong Kong-Makau İşleri Ofisi'ne yerel yönetimle koordineli şekilde destek sağlanması için talimat verdi.

Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu, çok sayıda can kaybına neden olan yangın nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifa diledi. Lee, yangına ilişkin tüm çalışmaların koordine edilmesi için kabinesiyle acil toplantı yaptı.

