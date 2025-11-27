Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ve Adıyaman Gençlik Merkezi personelleri, Gazihandede Mesire Alanı'nda 60 katılımcının yer aldığı kuş gözlem ve doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.

Etkinlik sırasında katılımcılar, uzman rehberler eşliğinde bölgedeki yerli ve göçmen kuş türlerini gözlemleme imkânı buldu. Doğa yürüyüşü esnasında ise Gazihandede Mesire Alanı'nda zengin bitki örtüsü, ekosistemi ve biyolojik çeşitliliği hakkında bilgilendirici sunumlar yapıldı.

Etkinliğin gençlerin doğa bilincini artırmayı ve bölgedeki biyolojik zenginliklerin farkındalığını yükseltmeyi hedeflediği ifade edilirken, katılımcılar hem doğayla iç içe vakit geçirdi hem de ekolojik bilgi ve deneyimlerini artırdı.

Kaynak : PERRE