Adıyaman Cumhuriyet Ortaokulu'nda, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümresi tarafından hazırlanan 'Filistin'i Anma ve Farkındalık Programı' öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Program, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmeyi ve öğrencilere vicdan, sorumluluk ile liderlik bilinci kazandırmayı amaçladı.

Açılış konuşmasını yapan Zümre Başkanı Esma Ağca, Filistin'deki olayların tüm insanlığın ortak acısı olduğunu vurgulayarak, 'Mazlumun acısı mazlumun omzuna bırakılmaz; bütün insanlığın omuzunda taşınır. Bugün burada adaletin, merhametin ve insanlık onurunun yanında olduğumuzu göstermek için toplandık,' dedi.

Programın devamında konuşan Okul Lideri ve Eğitimci-Yazar Hüseyin Yılmaz, gençlere somut hedefler koymanın önemini hatırlatarak, 'Eğer bir çocuk Gazze'de karanlık bir odada korkuyorsa; o odayı aydınlatacak ışık siz olabilirsiniz. Nasıl mı? Çalışarak, üreterek, bilginizle güçlü olarak' ifadelerini kullandı. Gençlere rol model olarak bilim ve üretim odaklı somut örnekler veren Yılmaz, Aziz Sancar ve Selçuk Bayraktar'ın başarılarına değinerek, gençlerin sahip olduğu en büyük gücün 'bahane değil, hedef üretmek' olduğunu söyledi.

Konuşmasının en dikkat çeken bölümünde öğrencilere liderlik bilinci aşılayan Yılmaz, 'Sizler sıradan gençler değilsiniz. Güçlü olmak bir lüks değil, bir sorumluluktur. Bilimle güçlenin, kitapla derinleşin, ahlakla yükselin,' dedi. Konuşmasını, 'Bir gün dünyanın bir ucunda bir çocuğun gözyaşı dindiğinde; bilin ki orada sizin vicdanınızın, sizin gayretinizin izi vardır. Çalışın çocuklar... Çünkü siz insanlık için birer ışık olacaksınız' sözleriyle bitirdi.

Program, öğrencilerin aktif katılımıyla sunumlar ve 'Filistin İçin İz Bırak' etkinliğiyle devam etti. Etkinlik sonunda öğrencilere Filistin renklerinde balonlar ve bayraklar dağıtılırken, Hüseyin Yılmaz'a teşekkür çiçeği takdim edildi.

Okul yönetimi, programa katkılarından dolayı başta Zümre Başkanı Esma Ağca olmak üzere Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümresi öğretmenleri Mehmet Güngör, Elif Merve Bayrak, Hatice Kevser Tanırlı, Safiye Güneş, Şeyma İbrahimoğlu, Halide Sultan Koca, Hacer Çolakdal ve Merve Çınkır'a teşekkürlerini iletti.

Kaynak : PERRE