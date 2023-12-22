Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde mazot yüklü pikap seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi.
Gölbaşı'nda seyir halindeyken alev alan pikap kısa süre içinde ateş topuna döndü. Yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Pikabın yandığını fark eden sürücü, kamyoneti durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu araçtaki yangın söndürüldü. İtfaiye ve polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı söndürme işlemi sonrası araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak : PHA