Bunlar da ilginizi çekebilir

Pikabın yandığını fark eden sürücü, kamyoneti durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu araçtaki yangın söndürüldü. İtfaiye ve polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı söndürme işlemi sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.