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Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman'da ekonomik ve sosyal hayatın temel direği olan esnafı ve vatandaşları ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Vali Varol esnaf ziyaretleri sonrası yaptığı açıklamada, "Üstlendikleri ticari faaliyetler ile ilimiz ekonomisine önemli katkılar sunan Fatih Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafımıza ve vatandaşlarımıza misafirperverlikleri, içten ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyor bütün esnafımıza işlerinde kolaylıklar, hayırlı ve bereketli kazançlar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA