Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan adayı ve Mardin 1969 Spor Kulübü As Başkanı Veysi Duyan, merkez Artuklu ilçesindeki Öğretmen Necmi Karataş Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret ederek özel eğitim öğrencilerine forma hediye etti.

Duyan, Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan ile birlikte okulu ziyaret ederek öğrenciler ve eğitimcilerle bir araya geldi. Ziyarette okulun eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan heyet, öğrencilerle yakından ilgilendi. Mardin 1969 Spor Kulübü yöneticileri tarafından özel eğitim öğrencilerine kulübün formaları hediye edildi. Öğrenciler, kendilerine takdim edilen formaları sevinçle karşıladı. Duyan, özel eğitim öğrencileriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

'Mardin 1969 Spor sadece bir futbol kulübü değil, bu şehrin ortak değeridir. Bugün öğrencilerimize formalarımızı hediye ederek onların sevincine ortak olmak istedik. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk bizler için en büyük kazanımdır. Her zaman eğitimin, gençlerimizin ve özel gereksinimli bireylerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.'

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.