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112 Acil Çağrı Merkezi’ne saat 05:22’de ulaşan ihbar üzerine, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, UMKE ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Müdahale, İtfaiye Daire Başkanı Ömer Çoban’ın koordinasyonunda gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığının konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Malatya Akçadağ mevkiinde meydana gelen otobüs kazasında 22 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir. Vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz” ifadelerini kullandı.

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