Operasyon kapsamında, Ankara Yolu Uygulama Noktası'nda durdurulan bir otobüs firmasına ait araçta yapılan aramada, 15 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyet güçleri, silah ticaretine karışan S.K. ve A.C. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Malatya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür operasyonlarla suç örgütlerine ve silah kaçakçılığına karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Emniyet yetkilileri, halkın güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini vurgularken, vatandaşların da şüpheli durumları bildirmelerinin önemine dikkat çekti.

Bu başarılı operasyon, Malatya’da suç örgütlerine ve yasa dışı silah ticaretine karşı önemli bir darbe olarak değerlendirildi. Emniyet güçlerinin özverili çalışmaları, toplumun güvenliği ve huzuru için büyük bir adım olarak kaydedildi.

Kaynak : PHA