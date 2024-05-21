İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Lütfü Başli, okul idarecilerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek proje kapsamında yapılacak çalışmalarında başarılar diledi.

Daha sonra öğrenciler, proje kapsamında edindikleri bilgi, beceri ve kazanımlarını aktarmak için bir belgesel hazırlayacak.

“Güneşin En Güzel Şekilde Doğduğu Kadim Kentten Tacettin Dergâhı’na Zamane Dervişleri” projesi kapsamında Gölbaşı Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Kahta’nın tarihi ve kültürel değerlerini inceleyerek çeşitli etkinliklere katılım sağlayacak.

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