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Alınan bilgiye göre kaza, sabah erken saatlerde Akçadağ ilçesine bağlı Develi Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan Malatya'ya yolcu taşıyan Y.K. yönetimindeki Medine Turizm'e ait 44 AK 041 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan otobüse, aynı yönde ilerleyen İ.A., idaresindeki 06 CHL 767 plakalı kamyon çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri otobüste sıkışan yolcuları yaptığı çalışma ile dışarı çıkardı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde isimleri henüz öğrenilemeyen 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan, 1'i ağır 36 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli TIp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza sonrası ulaşıma kapanan yol ise otobüs ve kamyonun kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA