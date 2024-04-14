Alınan bilgiye göre kaza, Nadir Mahallesi’nde meydana geldi. Köprü mevkiinde plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3’ü ağır 8 kişi ihbarla bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınırken, yaralılar itfaiye erleri taraf sıkıştıkları yerden çıkartılarak ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 3’nün sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenirken, 8 kişinin tedavisi devam ediyor. Kaza sonrası araçların yoldan çekilmesiyle araç ve yay trafiğine açılırken kazayla ilgili soruştu sürdürülüyor.

Kaynak : PHA