Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Valiliği iş birliğinde bu yıl 11'incisi düzenlenen Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı, yazarlar, öğrenciler ve kitapseverlerin yoğun ilgisiyle sürüyor. Katılımcılar, organizasyonun her geçen yıl daha da geliştiğini belirterek, fuarın kente önemli bir kültürel değer kattığını ifade etti.

İnönü Üniversitesi öğrencilerinden Hatice Bozdoğan, fuara büyük bir heyecanla geldiğini belirterek, 'Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir ilgiyle kitapları inceliyorum. Çok güzel olmuş, Büyükşehir Belediyesine de çok teşekkür ediyorum' dedi.

Kitap fuarını ziyaret eden Öğretmenler Ortaokulu öğrencilerinden Ayşegül Çetin ise özellikle macera türü kitaplara ilgi duyduğunu dile getirdi. Çetin, 'Çok güzel kitaplar var, özellikle macera kitaplarını çok seviyorum. Bizlere bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Gaziantep'ten fuara katılan yazar Tuba İşlekoğlu, Malatya'daki kitap fuarının yazarlar için önemli bir buluşma noktası haline geldiğini söyledi. İşlekoğlu, 'Geçen yıl düzenlenen fuara da katılmıştım. O fuar havasını soluduktan sonra bu yıl Antep'te durmak imkânsızlaştı. Açılışa yetişemedim ama bugün geldim. Bu büyük ve güzel organizasyondan dolayı Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Kitap fuarları, okuyucularımız ile buluşma adına büyük avantajlar sağlıyor' diye konuştu.

Fuarın müdavimlerinden yazar Şeref Yılmaz ise Malatya Kitap Fuarı'nın Anadolu'daki en başarılı organizasyonlardan biri olduğunu vurgulayarak, 'Malatya Kitap Fuarı'na birincisinden itibaren katılıyorum. Malatya, Anadolu'da en güzel fuarı yapan yerlerden birisi. Geçen yıl deprem nedeniyle gelemedim. Bu yıl yaralar sarılıyor, binalar yükseliyor ve ben de tekrar geldim. Malatya'nın gönüllü bir neferiyim. Organizasyonu yapanlara çok teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'nın hem yazarlar hem de okuyucular için önemli bir kültürel buluşma noktası olduğunu belirterek, fuarın Malatya'nın kültürel yaşamına katkı sunmaya ve Türkiye'nin önde gelen kitap fuarları arasında yer almaya devam ettiğini ifade etti.

Kaynak : PERRE