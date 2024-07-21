Malatya kayısısının tanıtımına katkıda bulunmak, Malatya’nın zengin mutfak kültürünü kayısı tatlıları ile birleştirerek farkındalık uyandırmak amacıyla gerçekleştirilen ‘Kayısı Tatlıları Yarışması’ Kernek Külliyesi’nde yapıldı.MALATYA (İGFA) - 26. Malatya Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği işbirliğinde “Kayısı Tatlıları Yarışması” düzenlendi.

Jüri üyeliğini Yemek Yazarı İbrahim Halil Kılıç, Mövenpick Hotel Executive Chef Halil Sarıal, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ünalcan Kutal yaptı.

40 kayısı tatlısının kıyasıya yarıştığı yarışmada renkli görüntüler ortaya çıktı. Birbirinden lezzetli tatlıları değerlendiren jüri üyeleri ince eleyip sık dokuyarak dereceye giren yarışmacıları belirledi.

Yarışmanın ödüllerini açıklamadan önce konuşma yapan Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Nigar Doğan, “Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak başta kadınlar, yaşlılar ve çocuklara yönelik pek çok etkinlikler düzenliyoruz. Bu çalışmaları yapmamızdaki amaç farklı noktalara dikkat çekmek, geçmişle bağımızı kesmeden geleceği ve geleneğimizi yaşatmaktır. Biliyoruz ki gelecekte var olmanın gereği kültürümüzü, örfümüzü, adetlerimizi gelecek nesillere aktarmaktır. Bu yarışmadaki amacımız ise Malatya’mız kayısısını daha fazla sahiplenmek, tanıtımına katkıda bulunmak, zengin Malatya Mutfağını kayısı ile birleştirip, gelecek nesillere aktarmaktır. Bu vesileyle yarışmaya katılan tüm yarışmacıları tebrik ediyorum” diye konuştu.

Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği (MAGTAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Yemek Yazarı Halil İbrahim Kılıç ise konuşmasında, “Hakikaten bizi zorlayan ürünler yaparak yarışmamıza katkı sunan değerli yarışmacılarımızı tebrik ediyorum. Değerli yarışmacılarımız jürimizin gözünde hepiniz birincisiniz. Hepinizin emeğine sağlık. Kayısılı tatlılarımızda hem Türk Mutfağı hem de Dünya Mutfağından esintiler vardı. Yarışmaya katkı sunan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“MALATYA MUTFAĞINI GELİŞTİRMEYİ VE TANITMAYI HEDEFLİYORUZ”

Malatya Mutfaığnın zenginliğinden de bahseden Başkan Sami Er, “Bugün de siz değerli katılımcıların iştirak ettiği ‘Kayısılı Tatlılar Yarışması’nda biraraya gelmiş bulunuyoruz. Kadim tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan şehrimizde yemek kültürü de dolayısıyla çok büyük bir zenginliğe sahip olmuştur. Bakınız, sadece ey yemekleri bakımından 90 çeşit köftesi bulunan başka bir şehir yok sanırım. Yemek kültürümüze baktığımız zaman Malatya’nın çok iyi bir yerde olduğunu görüyoruz. Birtakım etkinliklerle mutfağımızın da gelişmesine katkı sunacağız. Malatya Mutfağını geliştirmeyi ve tanıtmayı hedefliyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların akabinde Jüri Değerlendirme Kurulunda yer alan MAGTAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Yemek Yazarı İbrahim Halil Kılıç, Mövenpick Hotel Executive Chef Halil Sarıal, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ünalcan Kutal’a Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er tarafından plaket takdim edildi.

Yarışmanın sonunda ödül almaya hak kazanan yarışmacıların isimleri ise şöyle açıklandı:

Birinci Pelin Pınar Koyun, ikinci Ayşe Gözene, üçüncü Zehra Karadağ, mansiyon Tuğba Yolcu Karapınar ve mansiyon Aynur Gül.