S.A. isimli bir şahsın iş yerinde yapılan arama neticesinde çeşitli kaçak ürünlere el konuldu. Operasyonda ele geçirilen ürünler arasında 11 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 7 adet gümrük kaçağı USB şarj kablosu, 6 adet gümrük kaçağı şarj adaptörü ve 4 adet gümrük kaçağı kablosuz kulaklık bulunuyor.

Yapılan inceleme sonucunda, şüpheli şahsa 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem uygulandı. Operasyonla ilgili detaylı soruşturma devam ederken, KOM Şube Müdürlüğü tarafından, kaçakçılıkla mücadelede kararlılıkla çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak : PHA