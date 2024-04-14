Alınan bilgiye göre olay, Beydağı Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi.

İddiaya göre, Tolunay Şimşek (29) ile eşi E.Ş. (29) arasında bilinmeyen nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Tolunay Şimşek’i bıçakla sırtından yaraladı. Komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sırtından bıçaklanan Tolunay Şimşek, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Şimşek, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şimşek'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, E.Ş., ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan E.Ş., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA