Kaza, Gölbaşı ilçesine bağlı Haydarlı Köyü civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Volvo marka bir aracın sürücüsü olumsuz hava koşulları nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç savrularak takla attı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İbrahim A. ile birlikte Fadime A., Gulmehri A. ve Feride A. Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: İlker Şahin/Gölbaşı-PHA

Kaynak : PHA