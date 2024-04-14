Şahin, teşekkür mesajında, seçim sonrası tüm Çelikhan halkının belediye başkanı olarak görev yapacağını ve hizmetlerini adil bir şekilde sunacağını belirtti.

Şahin, ilçede yaşanabilir ve modern bir Çelikhan hedeflediğini ifade ederek, projelerini gerçekleştirmek için köklü sorunların üstesinden geleceklerini dile getirdi. Genel merkezden deneyimli ekiplerle çalışarak projelere her türlü desteği sağlayacaklarını vurguladı.

Çelikhan Belediyesi'nin atıl durumda olan öz kaynaklarını ilçeye gelir getiren ve istihdam sağlayan projelere dönüştürmek istediklerini belirten Şahin, bu sayede belediyeyi kendi kendine yetebilecek bir hale getirme hedefini paylaştı.

Çelikhan halkına teşekkür eden Şahin, vatandaşlarla ve basınla projelerini paylaşarak ilçeyi birlikte kalkındırmayı planladığını ifade etti. Rakiplerini ve destekçilerini de nezaketlerinden ve centilmence mücadelelerinden dolayı tebrik eden Şahin, adaletli bir yönetim ve gelişmiş bir Çelikhan hedefiyle çalışmalara başlayacaklarını duyurdu.

Çelikhan Belediye Başkanı seçilerek göreve başlayan Mahmut Şahin’in açıklaması şöyle:

“Çok değerli Çelikhan halkımız 31 Mart’ta yapılan yerel seçimde sizlerin değişime olan inancı, desteği ve teveccühü ile şahsımı belediye başkanı seçtiniz. Çelikhan’da değişim hayalini gerçekleştiren siz kıymetli hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür eder şükranlarımı sunarım.

Demokrasinin gereği olarak adaylığımı koyduğum Deva partisinden sizlerin teveccühü ve desteği ile güzel ve şirin ilçemiz Çelikhan’a belediye başkanı seçildim ancak mazbatamı aldıktan sonra bana oy veren ve vermeyen tüm Çelikhan halkının belediye başkanıyım ve hizmetlerimi de asla parti kimliğine, seçimde destek verdiği başkan adayına, mensubiyetine, ailesine ve düşüncesine bakmadan herkese eşit bir şekilde hizmet sunacağımı buradan tüm vatandaşlarımıza söz veriyorum.

Takdir edersiniz ki büyük bir köy görünümüne sahip olan, kangren haline gelmiş yüzlerce sorunu mevcut olan ilçemizi, yaşanılabilir ve modern bir ilçe haline getirmek için elimizi değil gövdemizi taşın altına koyarak gereken her şeyi sizlerle birlikte mücadele ederek yapacağız ve başaracağız inşallah.

Seçim çalışmalarımızda sizlere söz verdiğimiz projelerin hepsini sırası ile tek tek yapıp ilçemizin kalkınmasına katkıda bulunacağım. Partimizin genel merkezinde bu konuda deneyimli arkadaşlarımız bizlere gerek proje bazında gerekse projelerimizi gerçekleştirme noktasında her türlü desteği sağlayacaktır.

Çelikhan Belediyesi olarak ilçemizde atıl durumda olan öz kaynaklarımızı ilçemize gelir getiren ve istihdam oluşturacak projeler ile kendi öz kaynakları ile belediyemizi kendi kendine yetebilecek bir belediye konumuna getireceğiz. Projelerimizin çalışma zamanlarında siz değerli Çelikhan halkımızla ve basınımızla paylaşarak gerçekleştireceğiz."

Bizler talip olduğumuz ve sizlerinde bizleri layık gördüğünüz bu görevde; hak ve hakkaniyeti kendimize İlke bilerek, adalet ile ortak akıl ve istişare ile siz Çelikhan halkımız ile beraber inşallah en güzel şekilde ilçemizi yönetip kalkındıracağız.

Seçimde oy veren, desteğini ve dualarını esirgemeyen büyüklerimize, gece gündüz demeden çalışan inançlı ve kararlı gençlerimize, kadınlarımıza, engelli vatandaşlarımıza, değişime inanan seçmenimize teşekkür ederim. Rakiplerimi ve onlara oy veren destekçilerini de seçim sürecinde gösterdikleri nezaketten ve centilmence mücadeleden dolayı tebrik etmek istiyorum.

Aziz ve kıymetli Çelikhanlılar yarından itibaren adaletli bir yönetim, güzel projeler, gelişmiş ve modern bir ilçe hayali için başlıyoruz.

Kaynak : PHA