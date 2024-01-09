Alınan bilgiye göre yangın, sabah saatlerinde Akpınar mevkiinde meydana geldi.

Fabrika işçilerini almak için Elazığ yönünde ilerleyen S.G. yönetimindeki 44 S 0584 otobüsün altı alev almaya başladı. S.G., otobüsü sağ şeritte durdurarak yangını söndürmeye çalıştı. Başarısız olan sürücünün ihbarıyla olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye erleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında otobüs hurda yığınına dönerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Kaynak : PHA