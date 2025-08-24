Malatya’nın Akkent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları hızla devam ediyor.

Devam eden yangına hem havadan hem karadan müdahale etme çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. 4 helikopter havadan müdahale ederken karadan da itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri müdahale ediyor. Köylülerin de katıldığı söndürme çalışmalarına; AFAD, UMKE ekipleri ile Kızılay'da destek veriyor.

Kaynak : PHA