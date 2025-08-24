Türkiye ile Suriye arasında yapılan askeri danışmanlık anlaşması kapsamında, Suriye’de harp okulu ve astsubay okulu kurularak, TSK tarafından Suriyeli askerlere eğitim verilecek.

Eğitimlerin ilk adımı Türkiye’de gerçekleştirilecek

Suriyeli askerler, ilk olarak Türkiye’ye getirilerek, kaldıkları süre boyunca kapalı bir sistem içinde eğitim görecek. TSK tarafından verilen komando ve piyade eğitimlerini alacak olan Suriyeli askerler, Türk askerleri ile aynı süre içerisinde eğitim görecek. Eğitimlerin ilerleyen dönemlerde Suriye’de devam etmesi planlanıyor.

Kaynak : PHA