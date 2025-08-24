Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelinde “Huzurlu Sokaklar-15” adıyla kapsamlı bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında, 275 şahıs, 236 araç, 46 motosiklet, 7 park ve bahçe kontrol edildi.

Kontroller sonucunda, 1 aranan şahıs yakalandı. 1 adet Ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 11 adet fişek ele geçirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Uygulamalarımız, halkımızın huzur ve güvenliği için aralıksız devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

