Bunlar da ilginizi çekebilir

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Uygulamalarımız, halkımızın huzur ve güvenliği için aralıksız devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

Kontroller sonucunda, 1 aranan şahıs yakalandı. 1 adet Ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 11 adet fişek ele geçirildi.

Uygulama kapsamında, 275 şahıs, 236 araç, 46 motosiklet, 7 park ve bahçe kontrol edildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelinde “Huzurlu Sokaklar-15” adıyla kapsamlı bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.