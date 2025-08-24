Depremin izlerini sporla silmeye çalışan iki kardeşin mücadelesi, hem Adıyaman halkına moral oldu hem de genç sporcuların kararlılıkla neler başarabileceğini bir kez ortaya çıkardı.

Yaşamlarını konteyner kentte sürdüren Adıyamanlı Abdulfettah ve Mehmet İdacı kardeşler, güreş antrenmanlarını aksatmadan sürdürerek Türkiye şampiyonu oldu. Zorlu koşullara rağmen gösterdikleri azim ve disiplin, halkın takdirini topladı.

Sivas’ta düzenlenen Türkiye Güreş Federasyonu'nun Minikler Serbest, Grekoromen ve Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonasında Türkiye birincisi olan Meryem İdacı ve Veysi İdacı’nın çocukları olan Abdulfettah İdacı (11) 30 kilogramda Türkiye şampiyonu oldu olurken, ağabeyi Mehmet İdacı (12) ise 34 kilogramda Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Önceki yıllarda profesyonel olarak güleştiği ve bir çok yarışmaya katılan Baba Veysi İdacı’nın yönlendirmesiyle spora başlayan Abdulfettah ve Mehmet İdacı kardeşler, hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Şampiyon kardeşlerin babası Veysi İdacı da yıllar önce profesyonel güreş müsabakalarına katılmış bir sporcu olarak, oğullarını yönlendirdiğini ve disiplinli bir şekilde çalışmaları için destek verdiğini belirtti. Baba İdacı, “Evimiz yıkıldı, konteynerde yaşıyoruz. Ama çocuklarım azimlerinden bir şey kaybetmedi; her gün antrenmanlarına eksiksiz devam ettiler. Bu tablo hem ailemiz hem de Adıyaman için büyük bir gurur kaynağı” dedi.

Aileden Tam Destek

Anne Meryem İdacı da çocuklarıyla gurur duyduğunu ifade ederek, onlara her fırsatta eşlik ettiğini ve destek verdiğini belirtti. “Yaşadığımız zorluklara rağmen bu başarı, hem kent hem de ailemiz adına gurur verici” diye konuştu.

“Dünya Sahnesine Adıyaman’ı Taşıyacağız”

Abdulfettah İdacı, ailesi ve arkadaşlarının desteğiyle bu başarıyı elde ettiğini belirterek, sıkı antrenmanlarını sürdüreceğini ve hedeflerinin dünya şampiyonluğu olduğunu ifade etti.

Ailesi ve antrenörlerine teşekkür eden Mehmet İdacı, Adıyaman ve ailesi için uzun yolculuğun devam edeceğini ve hedefinin ise Adıyaman’a dünya şampiyonluğunu kazandırmak olduğunu söyledi.

Antrenör Gökhan Çalğan ise, depremde Adıyaman’ın ağır yıkım yaşadığını ve yaşanan yıkım sonrası sporcuları antremana yönelterek deprem psikolojinin atlatmak için çok çaba harcadıklarını belirterek, “6 Şubat depremi sonrası Adıyaman’da ağır bir yıkım yaşadık. Sporcularımız konteyner kentte hayatını sürdürmelerine rağmen sokak, yolda veya konteynerde sürekli onları antremana yönlendirerek, çalışmalara aralıksız devam ettik. Bugün ise emeklerimizin karşılığını alıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz ise dünya şampiyonluğu olacaktır” dedi.

Kaynak : PHA