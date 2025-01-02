Protokol imza programına Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İŞKUR Malatya İl Müdürü Çetin Akköse, İŞKUR Malatya Şube Müdürleri Mehmet Çayır ve Tarık Karaca, MTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Çetin, Özcan Dündar ve Mikail İkiz ile MTSO Meclis Üyesi İsmail Özbakır katıldı.

"Nitelikli personel ihtiyacımız çok fazla"

İmzalanan protokolün Malatya’nın acil ihtiyacı olan nitelikli iş gücü için büyük önem arz ettiğini belirten Başkan Sadıkoğlu, “Malumunuz 6 Şubat’ta asrın felaketini yaşadık. Depremle birlikte nitelikli göç verdik, vermeye de devam ediyoruz. TÜİK’in açıkladığı resmi rakamlara göre; deprem sonrası Malatya’dan 102 bin 621 kişi nüfusunu başka şehirlere aldı. Nüfusunu almadan gidenlerle bu sayısının 200 bini bulduğunu ön görüyoruz. Organize Sanayi Bölgemiz çok şükür depremde ayakta kalmayı başardı. Ancak, fabrikalarımızı etkileyen en önemli etken personel sorunu oldu. OSB’mizde deprem öncesi 42 bin olan personel sayısı şuanda 30 bine düşmüş durumda. OSB’miz başta olmak üzere şehrimiz genelinde nitelikli personel ihtiyacı hat safhada. Protokolünü imzalayacağımız Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı ile şehrimizde ihtiyaç duyulan sektörlerde nitelikli iş gücünü yetiştirmekle beraber, istihdamı artırmayı ve yerel ekonominin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Oda olarak, personel talebi olan üyelerimizin ilgili mesleklerde ön talep başvurularını alacağız. Talepleri, değerlendirilmek üzere İŞKUR İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan il çalışma kuruluna ileteceğiz. Açılacak kurslarda önce teorik, ardından uygulamalı olarak verilecek eğitimlerin artından istihdamları sağlanacaktır. Eğitimler sürecinde kursiyerlere İŞKUR tarafından ücret ödemesi ve genel sağlık sigortası yapılacaktır. Özellikle deprem sonrası daha fazla ihtiyaç duyduğumuz nitelikli personel yetiştirilmesi ve istihdamı açısından büyük önem taşıyan Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı’nın Odamıza, İŞKUR Malatya İl Müdürlüğü’ne ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Personel ihtiyacı olan üyelerimizin de bu programdan en üst seviyede faydalanmasını arzu ediyorum” dedi.

"Vatandaşlarımızın iş bulmalarını kolaylaştıracak"

İŞKUR Malatya İl Müdürü Çetin Akköse de, “Bu projemiz hem iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli personel temini için bizlere faydası olacak hem de vatandaşlarımızın iş bulmalarını kolaylaştıracak. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Sadıkoğlu ve Akköse, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı iş birliği protokolünü karşılıklı olarak imzaladılar.



Kaynak : PHA