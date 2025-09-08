“Yeni bir başlangıç umutları yeşertiyor”



Mahir Sayın, yeni eğitim yılının tüm Türkiye’de coşku ve heyecanla başladığını vurguladı. Mesajında şu ifadelere yer verdi:



“8 Eylül Pazartesi günü çalacak ilk ders ziliyle, milyonlarca öğrencimiz yeni bir eğitim yolculuğuna çıkacak. Her yeni eğitim yılı, umutların yeşerdiği, hedeflerin yeniden belirlendiği bir dönemdir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin azimle, disiplinle ve kararlılıkla çalışarak geleceğe hazırlanmaları en büyük dileğimizdir.”



“Öğretmenlerimizin fedakârlığı geleceğimizin temelidir”



Eğitimin yalnızca bilgi aktarmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda değerler, sorumluluk bilinci ve ahlaki duruş kazandırdığını hatırlatan Sayın, öğretmenlerin rolüne dikkat çekti:



“Bu kutsal görevi fedakârca üstlenen öğretmenlerimize minnettarız. Her bir öğrencimizin başarısında onların emeği, sevgisi ve sabrı vardır. Eğitim ne kadar güçlü olursa, geleceğimiz de o kadar sağlam temeller üzerine inşa edilir.”



“Çocuklarımız ülkemizin en büyük hazinesidir”



Sayın, öğrencileri de doğrudan hitap ederek şu çağrıda bulundu:



“Sevgili öğrenciler, sizler ülkemizin yarınlarısınız. Sadece derslerde değil, hayatın her alanında merak eden, araştıran, sorgulayan ve üreten bireyler olmanız hepimizin ortak dileğidir. Sizlerin başarısı, Türkiye’nin başarısı olacaktır.”



“Başarı ve huzur dolu bir yıl diliyorum”



Mesajının sonunda eğitim camiasına seslenen Mahir Sayın, şunları kaydetti:



“2025-2026 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum. Eğitim, geleceğimizi aydınlatan en büyük güçtür.”

Kaynak : PHA