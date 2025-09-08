Kahta’dan Gaziantep’e uzanan yolculuk



Kahta’da büyüyen ve öğretmenlik hayaliyle yola çıkan Gamze Güngörmez, bu yıl Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki Taşlıca İlkokulu’nda göreve başladı. İlk kez öğrencilerinin karşısına çıkan Güngörmez, sınıf öğretmeni olarak eğitim yolculuğuna adım atmanın mutluluğunu öğrencileriyle paylaştı.



Sınıfına “Hoş geldiniz” mesajıyla giren genç öğretmen, öğrencilerinin meraklı bakışları ve gülümsemeleriyle karşılandı. O anları ailesi ve arkadaşlarıyla da paylaşan Güngörmez, Anadolu’nun küçük bir ilçesinden yetişerek ülkenin çocuklarına dokunmanın gururunu yaşadığını söyledi.



“Her bir öğrenci ülkemizin geleceği”



Gamze Güngörmez duygularını şu sözlerle dile getirdi:



“Kahta’da büyüyen bir çocuk olarak bugün Gaziantep’te sınıfıma girdim. İlk derste öğrencilerimin gözlerindeki heyecanı görmek, benim için tarif edilemez bir mutluluk. Onların merakı, soruları ve sevinçleri bana ülkemizin geleceğini hatırlatıyor. Anadolu’nun her köşesinden yetişen genç öğretmenlerin bu ülkenin umudu olduğuna inanıyorum. Her bir öğrenci, yarının doktoru, mühendisi, bilim insanı olacak. Ben de onlara rehberlik etmenin onurunu yaşıyorum.”



Türkiye genelinde ders zili “Yeşil Vatan” temasıyla çaldı



Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl eğitim-öğretim faaliyetlerini “Aile ve Yeşil Vatan” temalarıyla başlattı. “Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan” başlığıyla düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, çevre bilincini pekiştirecek projelerle ders başı yaptı.



Adıyaman’da deprem sonrası yeniden inşa edilen Örenli Yaşam Alanı’ndaki yeni okullar ilk kez öğrencilerini ağırladı. Gaziantep’te ise 58 bin 500 öğrenci bu yıl ilk kez birinci sınıfa başladı.



Geleceğe umutla bakış



Gamze öğretmenin hikâyesi, depremle yaralanan Adıyaman’dan doğup ülkenin dört bir yanında eğitim seferberliğine katılan binlerce genç öğretmenden sadece biri. Onların heyecanı, öğrencilerin sevinciyle birleşerek yeni eğitim-öğretim yılını umutla başlatıyor.

