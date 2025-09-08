Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girişi



İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine ilişkin süreçte Gürsel Tekin’i kayyum olarak görevlendirmişti. Tekin, bu karar doğrultusunda dün polis eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına girdi. Binanın girişinden itibaren yoğun güvenlik önlemleri alınırken, bina gece boyunca polis ablukasında kaldı.



CHP Genel Merkezi’nin kararı



Yaşanan gelişmelerin ardından CHP Genel Merkezi, Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı binasının resmen kapatılması yönünde karar aldı. CHP yönetimi, olağanüstü kongre yapılana kadar İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını sürdüreceği yeni il başkanlığı adresini belirledi.



Yeni adres, İstanbul Valiliği ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na da bildirildi. Böylece partinin resmi il teşkilatının faaliyetleri, yeni belirlenen merkezden yürütülecek.



Mevcut binanın yeni işlevi



CHP Genel Merkezi ayrıca Sarıyer’deki mevcut binanın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul’daki çalışma ofisi olarak kullanılmasına karar verdi.



Olağanüstü kongre süreci



CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda yaşanan yönetim tartışmaları, olağanüstü kongre sürecine gidilmesini gündeme getirdi. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yeni İl Başkanı ve İl Yönetimi kongrede seçilecek; bu süreç tamamlanana kadar İstanbul örgütü çalışmalarını yeni belirlenen il başkanlığı adresinden yürütecek.

Kaynak : PHA