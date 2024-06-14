Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) heyeti tarafından ziyaret edilen Letonya’nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars, Türk vatandaşlarının yaşadığı vize sorunu konusunda KGK heyetine konuştu.ANKARA (İGFA) - KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, KGK Mali Başkan Yardımcısı Yakup Aslan, KGK Siyasi İlişkiler Kurulu Başkanı Deniz Büstani ve KGK Yaygın Medya Meclis Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İşbirlikleri Danışmanı Dr. Esra Öztürk, Letonya’nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars’a KGK adına nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Dim, daha önce büyükelçinin kendisini Alanya’da ziyaret ettiğini ve iadeyi ziyaret yapmak istediğini belirttiği Büyükelçi Vaivars’a KGK’nın Letonya’da bir temsilci atamak istediği konusundaki niyetini beyan etti. Letonya’daki basın meslek örgütleriyle temasa geçmek ve iş birliği yapmanın iki ülke ilişkilerini geliştireceğini belirtti. Büyükelçi Vaivars ise “Ben Türkiye’ye gelmiş, yaşamış ve sayısız şehrini gezmiş bir Avrupalı olarak Türkiye’nin maalesef Avrupa’da hala çok yanlış tanındığını söyleyebilirim. Eşimin işi nedeniyle Japonya’ya gitmek zorunda olmasaydım emekliliğimde Türkiye’de yaşamak isterdim. Türkiye, Avrupa’ya kendini doğru tanıtamıyor” dedi.

Büyükelçi Vaivars, aynı zamanda KGK heyeti, Türklerin Schengen vize başvurularının çok büyük oranda reddedilmesinin nedeninin siyasi olup olmadığını sordu. Büyükelçi Vaivars, “Ben Büyükelçi olarak atandığımdan beri Letonya hükümeti bana hiçbir zaman vizeleri yavaşlatmam veya reddetmem konusunda bir talimat vermedi. Ben bu durumun daha çok pandemiyle birlikte vize başvurularını inceleyen personellerin sayısının azalmasına bağlıyorum. Diğer yandan vize başvurularında çok sayıda sahte belge vakası ortaya çıkıyor. Örneğin başvuran kişi Letonya’ya gitmeyeceği halde bize vize başvurusunda bulunuyor; otel veya uçak bileti rezervasyonu sahte. Hatta öyle sahte belgeler oluyor ki Riga’ya uçuş olmayan havalimanlarının belirtildiği uçak bileti belgeleri sunuluyor. Biz tabi ki bunları tespit edip reddediyoruz. Ancak burada Türklerin de sorumluluğu var. Vize personelimiz o sahte belgelerle yapılan başvuruyu inceleyip araştırıp ret vermeye harcadığı süreyi gerçekten o ülkeye gidecek olan ve doğru evraklarla başvuran kişilere vize vermek için kullanabilir. Sahte belge vakalarının artması vize masalarının işlerini olağanüstü şekilde yavaşlatıyor” diye konuştu. Ankara’da görev süresinin Ağustos ayında dolacağını ve diplomasi görevine veda edeceğini açıklayan Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars, KGK heyetine Letonya’nın kültür, sanat ve tarihini yansıtan ve Letonya’ya gitmeden önce okunmasını tavsiye ettiği kitapları hediye etti.