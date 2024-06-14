ASİAD Başkanı Mehmet Doğan ve ekibi, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'u makamında ziyaret ederek, gerçekleştirilen çalışmalar ve başlatılan projeler nedeniyle teşekkürlerini iletti. Başkan Doğan, Başkan Dursun’un göreve geldiği ilk günden itibaren Adıyamanlıların gururu olduğunu belirtti. Ayrıca, Dursun’un marka hizmetleri sayesinde yalnızca Adıyamanlıların değil, İstanbul genelinde de Sultangazililerin gururu haline geldiğini ifade etti.

Başkan Doğan, “Sultangazi Belediye Başkanı Sayın Abdurrahman Dursun, ilk göreve geldiği günden beri tüm Adıyamanlıların gururu olmuştur. Göreve başladıktan sonra yapmış olduğu marka hizmetlerle yalnızca Adıyamanlıların değil, İstanbul genelinde de Sultangazililerin gururu olmuştur. Bizler İstanbul'da yaşayan Adıyamanlılar olarak her daim başkanımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Kıymetli başkanımıza geçmiş dönemde yapmış oldukları marka hizmetlerden dolayı teşekkür eder, yeni döneminde de başarılar dileriz,” dedi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ise ASİAD Başkanı Mehmet Doğan ve Yönetim Kurulu Üyelerini ağırlamaktan gurur duyduğunu belirterek teşekkür etti.

Kaynak : PHA