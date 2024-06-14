Törende, turnuvada dereceye giren takım ve sporculara madalyaları takdim edildi.

Mustafa V. Koç Konferans Salonu'nda düzenlenen madalya törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mahmut Gürsoy, SKS Daire Başkanı Ali Sadık Özdurmuş, üniversitenin akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Öğrenci takım sporları kategorisinde, Tıp Fakültesi voleybol, basketbol ve futbol branşlarında madalya kazandı. Bireysel öğrenci kategorisinde ise Tıp Fakültesi öğrencisi Halil İbrahim Işıklı satranç branşında birinciliği elde etti.

Personel takım sporları kategorisinde, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı futbol branşında, Diş Hekimliği Fakültesi ise voleybol branşında madalya aldı. Bireysel personel kategorisinde ise satranç branşında Murat Yapıcı, masa tenisi branşında Mahmut Gazihan Yardımcı ve dart branşında Bedir Doğan madalya kazandı.

Turnuvada başarılı olan takım ve katılımcılara ödülleri, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mahmut Gürsoy, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ferit Kaya, Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Aykut Dündar ve Doç. Dr. Kürşat Yusuf Aytaç tarafından takdim edildi.

Kaynak : PHA