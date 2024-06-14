Kahta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, çevreyi korumak ve kötü kokuları engellemek amacıyla Kurban Bayramı öncesinde kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu kapsamda, ilçedeki camilere kurban atık poşetleri dağıtıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bayram namazı çıkışında dağıtılmak üzere kurban atık poşetlerini cami imamlarına teslim etti. Vatandaşlar, Kahta Belediyesi’nin bayram hazırlıklarını takdirle karşılarken, dağıtılan poşetlerle kurban atıklarını çevreyi kirletmeden toplama imkanı buldukları için memnuniyetlerini dile getirdi.

Kaynak : PHA