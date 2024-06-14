Eğitimin Genel Durumu

2023-2024 eğitim-öğretim yılı, 14 Haziran Cuma günü sona erdi. Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) verilerine göre, Türkiye’de örgün eğitimde 17,5 milyon öğrenci bulunuyor. Toplam 75 bin 19 okulun %81’i devlete ait, %19’u ise özel okul. Devlet okullarında 15 milyon 887 bin 296 öğrenci eğitim görürken, özel okullarda bu sayı 1 milyon 670 bin 729. Açık öğretimde ise 2 milyon 346 bin 654 öğrenci bulunuyor.

Adıyaman’daki Eğitim Durumu

Adıyaman'da 820 okulda, 6.699 derslikte 160.711 öğrenciye 11.121 öğretmen zor şartlar altında eğitim veriyor. Türkiye genelinde devlet ve özel okullarda toplam 1 milyon 154 bin 383 öğretmen görev yaparken, bu öğretmenlerin 50 bin 182'si sözleşmeli, 90 bine yakını ise ek ders karşılığı çalışıyor.

Eğitimde Yaşanan Sorunlar

Zeynel Çelik, eğitimde yaşanan ve yapısal hale gelen sorunların arttığını belirtti. Türkiye’de çocukların okula aç gittiğini, yeterli beslenemediğini ve bu durumun fiziksel ve zihinsel gelişimlerini olumsuz etkilediğini vurguladı. Eğitimdeki bölgesel, cinsel ve sınıfsal eşitsizliklerin derinleştiğini, deprem bölgesinde eğitime erişimde yaşanan sıkıntıların sürdüğünü ifade etti.

Çocuklara Yönelik Tehditler

Türkiye'de çocuk haklarına yönelik ihlallerin devam ettiğini belirten Çelik, çocukların sağlıklı gıdaya, suya, eğitime erişemediğini, çocuk yaşta evlendirildiklerini ve istismara uğradıklarını dile getirdi. Mülteci çocuk işçi sayısının arttığını, özellikle Suriyeli sığınmacı çocukların kötü koşullarda ve düşük ücretlerle çalıştığını söyledi.

Yeni Müfredat Tartışmaları

MEB’in hazırladığı yeni müfredatın siyasal ve ideolojik hedefler doğrultusunda olduğunu belirten Çelik, bu değişiklikleri reddettiklerini ifade etti. Eğitimde anadilde eğitimin hala çözüm bekleyen bir sorun olduğunu vurguladı.

Taşımalı Eğitim ve Okulda Şiddet

Taşımalı eğitim sisteminin yetersiz olduğunu ve öğrencilerin uygun olmayan araçlarla taşındığını belirten Çelik, okullarda yaşanan şiddet olaylarının arttığını söyledi. MEB’in okullarda yardımcı hizmetli ve personel açığını İŞKUR üzerinden geçici olarak kapatmaya çalıştığını da eleştirdi.

Ataması Yapılmayan Öğretmenler ve Mülakat Uygulaması

Son üç yılın en düşük öğretmen atamasının 2023-2024 eğitim-öğretim yılında yapıldığını belirten Çelik, mülakat uygulamasının adaletsizliklere neden olduğunu ifade etti. Adıyaman'da 696 ücretli öğretmen çalıştırıldığını vurguladı.

Çelik, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında yaşanan gelişmelerin, MEB’in eğitimin yapısal sorunlarına yönelik somut politikalar geliştirmediğini gösterdiğini söyledi. Eğitimin dinselleştirilmesi ve ticarileştirilmesi uygulamalarının arttığını belirtti. Eğitimde eşitlik ve kamusal eğitim uygulamaları için somut adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Çelik, Eğitim-Sen olarak kamusal, demokratik, laik, bilimsel ve anadilinde eğitimi savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak : PHA