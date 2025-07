Yavaş: ‘İfade özgürlüğü nefretin aracı olamaz’ – Özel: ‘Peygamber isimli çocukların ölümü resmedildi’

Savcılık ve İçişleri Bakanlığı harekete geçti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu karikatür nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi uyarınca “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Başsavcılık, derginin imtiyaz sahibi, genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü, grafikerler ve karikatüristi hakkında gözaltı talimatı verdi.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çizimi yapan D.P, grafiker C.O, yazı işleri müdürü Z.A. ve müessese müdürü A.Y’nin gözaltına alındığını duyurdu.



Mansur Yavaş: Ayrıştıran değil birleştiren olmalıyız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Leman dergisine yönelik artan tepkiler üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında ifade özgürlüğünün ayrıştırıcı bir araca dönüştürülmemesi gerektiğini belirten Yavaş, şunları söyledi:



“Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) ve inanç değerlerimize yönelik her türlü saygısızlık, milletimizin ortak vicdanını yaralar. İfade özgürlüğü, nefretin ya da ayrıştırmanın aracı haline getirilmemelidir. Çünkü bu topraklarda birlikte yaşamanın, bir arada kalmanın en güçlü harcı; karşılıklı saygı ve sağduyudur. Kullanılan üslup, milyonlarca insanımızın kalbini kırmıştır. Bu nedenle bizler; ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan bir dilde ısrarcı olmalıyız. Her şartta hukuk içinde, saygı ve sağduyu ile hareket etmek, bu milletin her bir ferdinin sorumluluğudur.”



Özgür Özel: ‘Görülen Hz. Muhammed değil, adı Muhammed olan bir Gazzeli çocuk’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise İstanbul’daki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, yayımlanan karikatürün yanlış anlaşıldığını savundu. Özel, karikatürde dini bir şahsiyete değil, Gazze’de öldürülen çocuklara gönderme yapıldığını belirtti:



“Gazze'de bombardıman altında hayatını kaybetmiş, kanatlar takılmış bir melek görüyorum. Bir başka öldürülmüş melekle karşılaşıyor. Gökyüzünde tanışıyorlar, ‘Selamün Aleyküm, ben Muhammed’ diyor. Orada Muhammed, Gazze'de öldürülmüş, ismini Hz. Muhammed'den alan bir Müslüman çocuktur. Gökyüzünde karşılaştığı bir başka peygamberden adını alan bir başka çocuk, bir başka Gazzeli’dir. ‘Peygamberlerin adını alanlar ölüyor’ diye resmedilmiş bir karikatür. Ama kolay! Saldırın LeMan’a! Hz. Muhammed'e saygısızlığa da izin vermem ama yapılmamış bir saygısızlık üzerinden o toplumsal lince de sessiz kalmam. Herkes doğru yerde durmayı bilecek.”



Soruşturma süreci sürüyor

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, sosyal medya üzerinden de Leman dergisine yönelik eleştiriler ve karikatürün içeriğine dair tartışmalar sürüyor. Emniyet yetkilileri, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü ve kamuoyunun hassasiyetlerinin dikkate alındığını belirtiyor.

Kaynak : PHA