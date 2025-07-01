Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Muhammed’e yönelik yayımlanan karikatür için yargının devreye girdiğini açıkladı

‘Mizah kisvesiyle yapılan açık bir kışkırtmadır’

Konuşmasının başında Leman Dergisi’nin tartışmalı yayınını eleştiren Erdoğan, “Cenabı Allah’ın affı ve merhametiyle müşerref olmanın yolu peygamber efendimizin mübarek ayak izinden gitmekten geçiyor. Adap bilmez ahlaksızların yaptığı hürmetsizlik asla kabul edilemez. Bu açıkça bir kışkırtmadır, alçakça bir provokasyondur. Emniyet ve yargımız harekete geçti, gerekli süreç başlatıldı” ifadelerini kullandı.



Erdoğan, “Kimsenin kutsallarımıza hakaret etmesine müsaade etmeyiz. Küstahlık edenler bunun hesabını hukuk önünde vereceklerdir. Öfkenin aklı perdelemesine hiçbir genç kardeşim izin vermemelidir” diyerek toplumsal sağduyu çağrısında bulundu.



“Bu kadroya rehavet yakışmaz”

Toplantının diğer bölümünde partililerine seslenen Erdoğan, AK Parti’nin 23 yıllık iktidarı boyunca ülkeye kazandırdığı hizmetleri hatırlatarak, “Biz sadece halka hizmet ederek hakkın rızasını kazanmak için buradayız. Bu kadroya durmak, rehavete kapılmak yakışmaz. Milletimize hizmet etmek için AK Parti’deyiz” dedi.



“AK Parti milletin partisidir”

Erdoğan, AK Parti’nin elitlere değil halka hizmet eden bir parti olduğunu vurgulayarak, “AK Parti milletin partisidir. Her zaman fakir fukaranın, kimsesizlerin yoldaşı olduk. 86 milyonun tamamı kardeşimizdir, canımızdan bir parçadır. Millet ne istiyorsa onu yapacağız” şeklinde konuştu.



Yaz kampanyası: ‘750 bin gence ulaşacağız’

Partisinin yaz aylarında yürüteceği saha çalışmalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gençlik kollarımızla birlikte Yaz Seninle Güzel kampanyası başlatıyoruz. Bu yaz 750 bin gencimize ulaşmayı hedefliyoruz. Kadın ve gençlik kollarımız da sahada olacak” dedi.



“Muhalefet hizmet yarışında bize yaklaşamaz”

Muhalefeti de eleştiren Erdoğan, “Muhalefet hizmet yarışında elimize su dökemez. Türkiye'yi adım adım gezmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. CHP’deki kurultay tartışmaları ve davalar onların iç sorunudur. Biz hiçbir zaman taraf olmadık, olmayacağız” dedi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik olarak da göndermede bulunan Erdoğan, “Özgür efendinin siyasetle ilişkisi bizim unuttuğumuz dönemlerden çok daha gerilerde kaldı” dedi.



“Siyasi rekabeti husumete dönüştürmek demokrasiye zarardır”

Erdoğan konuşmasının sonunda şunları söyledi:



“CHP’nin siyasi kıblesi şaşmıştır. Siyasi rekabeti husumete dönüştürmek, her eleştiriyi zorbalıkla bastırmaya çalışmak demokrasimize yapılabilecek en büyük kötülüktür. Küçük hesapların peşinde koşanlar tarihe hesap veremez. Biz, küresel siyasette Türkiye’yi en güçlü biçimde konumlandırmanın derdindeyiz.”

Kaynak : PHA