Şampiyonaya üç sporcuyla katılan kulüp, Berfin Polat’ın Türkiye şampiyonluğu ve Selin Topal’ın Türkiye ikinciliğiyle büyük bir başarı elde etti.



Berfin Polat alt genç 48 kiloda Türkiye şampiyonu olurken, Selin Topal üst genç 54 kiloda Türkiye ikincisi olarak kürsüye çıktı. Sporcuların başarısı ilçe genelinde sevinçle karşılandı.



Kulüp yetkilileri: ‘Ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyoruz’



Başarı sonrası bir açıklama yapan kulüp antrenörleri ve yöneticileri, sporcuları tebrik ederek şunları kaydetti:



“Bu gurur verici başarıda emeği geçen tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve destekçilerimize teşekkür ediyoruz. Sporcularımız şimdi bir üst seviyede, ülkemizi uluslararası arenada temsil etmeye hazırlanıyor. İnşallah, Besni’den çıkan bu şampiyonlar dünya çapında da adlarından söz ettirecekler.”



Teşekkür mesajı: ‘Destek veren herkese minnettarız’



Kulüp yönetimi ayrıca şu isimlere teşekkür etti:



Daha önce ilçede görev yapan Besni eski Kaymakamı Çağlar Partal



Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan



Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş



Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri



Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel



Sponsorluk desteği veren Lider Sürücü Kursu imtiyaz sahibi İmdat Yıldırım



Besni Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hayati İşitmen



Besni Şoförler Cemiyeti Başkanı Ferhat Songur



Çalım Spor Mağazaları sahibi Yusuf Çalım



Kulüp yönetimi, “Sağ olun, var olun. Bu başarı, sizlerin desteğiyle geldi” ifadelerine yer verdi.



Hedef: Uluslararası arenada madalya



Besni 02 Do-Kan Spor Kulübü, önümüzdeki süreçte milli takımla birlikte Türkiye’yi uluslararası şampiyonalarda temsil etme hedefini sürdürüyor. Kulüp yetkilileri, sporcuların ulusal başarılarını dünya derecelerine taşımak için çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini belirtti.

Kaynak : PHA