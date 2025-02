“Adıyaman’ı Ayağa Kaldırmalıyız”

Ziyareti sırasında 6 Şubat depremlerinin Adıyaman’da yarattığı büyük yıkımı hatırlatan Latif Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Adıyaman 6 Şubat depreminde büyük kayıplar verdi. Her kesimden insanımızı kaybettik. Ünlü keman üstadımız Ramazan Siner’i yitirdik. Bu hafta ise çok değerli sanatçımız, üstadımız ağabeyimiz Kahtalı Mıçe’yi kaybettik. Adıyaman Karadağ’da yeni bir şehir kuruluyor. Çarşıda her yerde inşaat çalışmaları var. Büyük kayıplar vermiş bu şehirden on binlerce insan göç etti. Biz sanatçılar olarak dışarıdaki hemşerilerimizi tekrar Adıyaman’a dönmeye çağırıyoruz. Bu kentin ayağa kalkması lazım.”

“Esnafa Destek Olalım”

Genç girişimci Ayşe Hilal Kaygusuz’un açtığı Lalezar Ev Yemekleri Lokantası’nın önemli bir girişim olduğunu belirten Doğan, Adıyamanlılara destek çağrısı yaptı:

"Bu ortamda genç bir kızımız Ayşe Hilal Kaygusuz, Adıyaman’da belki de çok nadir bulunan bir ev yemekleri lokantası açarak bir adım atmış. Bize düşen de bu genç girişimcimizi desteklemek, ona sahip çıkmaktır. Buradan tüm Adıyamanlılara çağrıda bulunuyorum; esnafımıza destek olalım. Nezih, temiz ve yeni bir işletme. Yemekleri de çok güzel yapmışlar, ellerine sağlık. Başarılar diliyorum."

İşletme Sahibi Kaygusuz: “Cesaret Gösterip Bir Adım Attık”

Lalezar Ev Yemekleri Lokantası’nın işletmecisi Ayşe Hilal Kaygusuz, Latif Doğan’ın sürpriz ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Bir cesaret göstererek bir adım attık. Yeni Adliye Binası arkasında, Yavuz Selim Mahallesi Mehmet Akif Caddesi’nde (Petrol-İş Sendika Binası karşısında) iş yerimizi açtık. Özellikle Adıyaman’ın yöresel yemeklerini sunuyoruz. Menümüzde Adıyaman tava, kuru fasulye, ziyaret pilavı, güveçte kuru fasulye gibi yemekler yer alıyor. İlk haftadan yoğun ilgiyle karşılandık. Latif Doğan tava yemeğimizi beğendi ve Besni tavası ile mukayese etti. Ziyaretiyle bize moral verdi, kendisine çok teşekkür ediyorum."

Kaynak : PHA