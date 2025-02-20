Başkan Hallaç: "Kahtalı Mıçe, Bu Toprakların Bir Değeridir"

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Kahtalı Mıçe, Kahta’nın ve Adıyaman’ın sadece bir sanatçısı değil, aynı zamanda kültürel bir mirası, bu toprakların bir değeridir. Değerlerimize sahip çıkmak bizim sorumluluğumuzdur. Onun hatırasını yaşatmak, mirasını korumak hepimizin görevidir. Kahtalı Mıçe’nin cenaze sürecinden itibaren gösterdiğimiz hassasiyet, sadece bir vefa borcu değil, aynı zamanda memleketimize, kültürümüze duyduğumuz saygının bir ifadesidir."

Aileden Belediye’ye Teşekkür

Kahtalı Mıçe’nin ailesi, cenaze töreninin düzenlenmesi ve taziye sürecindeki desteklerinden dolayı Başkan Hallaç’a ve belediye ekibine teşekkür etti.

Kahta Belediyesi, Kahtalı Mıçe’nin adını ve mirasını yaşatmaya devam edeceklerini vurgularken, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Kaynak : PHA