Kadınlara Yönelik Mesleki Eğitim Projesi

Geçen yıl Eylül ayında Adıyaman Belediyesi ve Sıfır Ayrımcılık Derneği (Solider Suisse) iş birliğiyle başlatılan proje kapsamında, 160 kadın farklı meslek alanlarında eğitim alıyor. Kadın ve Gençlik Merkezlerinde yürütülen eğitimlerde, kursiyerler Giyim Atölyesi, Düz Dikiş Atölyesi, Türk Mutfağı, Halı ve Kilim Dokumacılığı, Makine Nakışları ve Tekstil Model Makinacılığı gibi alanlarda mesleki yeterlilik kazanıyor.

Tekstil Sektöründen Destek

Adıyaman’daki Gelişim Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Cırık ve Turan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Turan, Kadın Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek eğitim süreçlerini yerinde inceledi. Firma yetkilileri, kalifiye iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla kursiyerlerin istihdama kazandırılması için iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

Tekstil sektörü temsilcileri, nitelikli ara eleman bulmakta zorlandıklarını belirterek, bu tür projelerin bölgedeki istihdama önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Kadın istihdamını destekleyen bu projeye verdiği katkılardan dolayı Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye teşekkür etti.

Başkan Tutdere: "Kadınların İstihdama Katılımını Artıracağız"

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kadınların iş hayatına kazandırılmasının hem aile ekonomisine hem de şehrin kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

"Kadın istihdamını artırmaya yönelik projeleri desteklemeye devam edeceğiz. İş dünyasıyla iş birliğimizi sürdürerek, daha fazla kadının meslek edinmesini ve istihdama katılmasını sağlayacağız." ifadelerini kullanan Başkan Tutdere, kadınların ekonomik hayatta daha güçlü yer alması için çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

Kadın istihdamına yönelik projeler, bölgedeki iş gücü ihtiyacını karşılamak ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak açısından büyük önem taşıyor. Adıyaman Belediyesi'nin öncülüğünde yürütülen bu projelerle kadınların mesleki gelişimi desteklenirken, iş dünyasıyla da doğrudan bağlantılar kuruluyor.

Kaynak : PHA