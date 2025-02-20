Okulun Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler Nazlı Akcan, Edanur Su, Zeynep Dağ, Sultan Yakan ve Ecrin Yakan, usta yazar Mustafa Kutlu’nun eserlerini farklı açılardan ele alarak sunumlar gerçekleştirdi.

Panelin sonunda, tez çalışmasını Mustafa Kutlu üzerine yapan Öğretmen Arif Kemal Günak, yazarın edebi yönü üzerine değerlendirme konuşması yaptı. Panel, Edebiyat Öğretmeni Mehtap Abacı’nın yürütücülüğünde gerçekleşirken, etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Başlı’dan Teşekkür

Panele katılan Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başlı, etkinliğin öğrencilerin edebi birikimlerine katkı sağlaması açısından büyük önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerimizin edebi gelişimlerine katkı sunan bu değerli etkinliği titizlikle yürüten Edebiyat Öğretmenimiz Mehtap Abacı'ya, paneli başarılı sunumlarıyla zenginleştiren öğrencilerimiz Nazlı Akcan, Edanur Su, Zeynep Dağ, Sultan Yakan ve Ecrin Yakan’a, değerlendirme konuşmasıyla katkı sunan Arif Kemal Günak öğretmenimize teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim."

Yoğun Katılım Gerçekleşti

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başlı, Okul Müdürü Muzaffer Karataş, İl Proje Koordinatörü Mehmet Ali Koyuncu, diğer okul müdürleri ve öğrenciler katılım sağladı. Etkinlik, edebiyatın önemli isimlerinden biri olan Mustafa Kutlu’nun eserlerini anlamaya yönelik verimli bir panel olarak değerlendirildi.

Kaynak : PHA