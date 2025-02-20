Kar Yağışı Cuma ve Hafta Sonu Etkili Olacak

AFAD’ın resmi açıklamasına göre, 21 Şubat Cuma günü itibarıyla Zonguldak, Düzce, Bartın, Kastamonu’nun kuzeyi, Sinop ve Samsun’da yerel kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.

Özellikle Samsun’da kar yağışlarının Cumartesi sabahına kadar, diğer illerde ise Pazar günü öğle saatlerine kadar aralıklarla yoğun şekilde süreceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlara Kritik Uyarılar

Yetkililer, bölgede buzlanma, don olayları, görüş mesafesinde azalma ve yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istiyor.

Zonguldak, Düzce, Bartın, Kastamonu, Sinop ve Samsun’da Yoğun Kar Bekleniyor

AFAD, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması, araçların kış lastikleri ve zincirle donatılması, yüksek kesimlerde yaşayanların çığ tehlikesine karşı önlem alması gerektiğini hatırlattı.

Yetkililer, gelişmeleri yakından takip ederek gerekli durumlarda vatandaşlara ek uyarılarda bulunacak. Trafikte aksama ve elektrik kesintisi gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması gerektiği belirtilirken, AFAD ve Meteoroloji’nin güncel duyurularının takip edilmesi öneriliyor.

Kaynak : PHA