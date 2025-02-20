"Ramazan Ayında Teravih Namazı Kılamayacağız"

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından teslim edilen 580 konutluk TOKİ sitesinde temel ihtiyaçların karşılanamaması, vatandaşların tepkisini çekiyor. Mustafa Kamış, bölgede cami olmamasına dikkat çekerek, "Ezan sesine hasret kaldık. Ramazan ayında teravih namazı kılacak bir camimiz bile yok. Market yok, fırın yok, sahurda vatandaş ekmeği nereden alacak?" ifadelerini kullandı.

Altyapı Yetersiz, Yollar ve Asansörler Sorunlu

TOKİ konutlarında sadece ibadet alanlarının eksikliği değil, altyapı sorunları da ciddi bir problem olarak öne çıkıyor. Konutlara taşınan hak sahipleri, yetersiz altyapı, yağmur suyu birikintileri, bozuk yollar ve çalışmayan asansörler nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Bazı blokların önünde biriken yağmur suları gölet oluştururken, çatı oluklarındaki hasarlar da bina sakinlerini endişelendiriyor.

Yetkililere Çağrı: "Sorunlar Çözülmezse Mağduriyet Artacak"

Yerel yönetimlere ve TOKİ yetkililerine çağrıda bulunan Kamış, bu eksikliklerin giderilmemesi halinde TOKİ sakinlerinin yaşam kalitesinin daha da düşeceğini ve sıkıntıların büyüyeceğini vurguladı. Kamış, "Bu sorunların çözülmesi için yetkililerin bir an önce harekete geçmesi gerekiyor. Vatandaşlar mağdur durumda ve çözüm bekliyor" dedi.

Cami, Market ve Fırın Yok, Altyapı Eksiklikleri Giderilmedi

TOKİ konutlarında yaşanan bu sıkıntıların ne zaman giderileceği merak konusu olurken, hak sahipleri yetkililerden acil çözüm bekliyor.

Kaynak : PHA