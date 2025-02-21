Bakan Uraloğlu, “Tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar hariç olmak üzere ağır taşıtların bugün saat 13.00 ile pazar günü saat 13.00 arasında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde D100 ve D750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında seyirlerine izin verilmeyecek.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Bolu ve Karabük’ün batısı ile İstanbul’da bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışının, pazar günü öğle saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi.

Ağır taşıtlara geçici kısıtlama

Trafik akışında olumsuzlukların yaşanmaması için bazı tedbirler alındığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar hariç olmak üzere, kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların 21 Şubat Cuma günü saat 13.00 itibarıyla 23 Şubat Pazar günü saat 13.00’e kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde D100 ve D750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında seyirlerine izin verilmeyecektir.”

Karayolları ekipleri 7/24 sahada

Kuvvetli kar yağışına karşı Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin tüm kritik noktalarda sahada olacağını belirten Bakan Uraloğlu, yol güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti. Uraloğlu, "Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ekiplerimiz 7/24 sahada olacak. Tuzlama ve kar küreme çalışmaları aralıksız sürdürülecek.” dedi.

Kaynak : PHA